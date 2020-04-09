新冠肺炎｜台立委氣炸鍋消毒口罩　網紅律師：當選前應做智力測驗

文：台灣律師 呂秋遠 氣炸鍋是這樣，雖然我還是習慣使用傳統烤箱、電鍋，或是鐵鍋來做菜。但是某種程度上，氣炸鍋還是有幫助的，特別是在做巴斯克乳酪蛋糕的時候，簡直是快又有效。而立委親自實驗以氣炸鍋蒸口罩，給了我個人一些啟示，提醒我以後不要重蹈覆轍：

↓↓↓ 氣炸鍋蒸口罩的10個啟示 ↓↓↓

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1.中文閱讀能力要好。氣「炸」鍋，顧名思義就是炸或烤，「蒸」口罩這種事，不能用「炸」來處理。

2.會使用氣炸鍋，不代表國中理化很好，也不保證可以進入中研院，中研院也有政治所、法律所，這個常識要有。

3.投資前，要詳閱公開說明書，使用電器前，則是要看清楚使用說明書，拿氣炸鍋蒸口罩，類似拿暖爐烤襪子，發生意外廠商是不會理賠的唷！

4.道歉的方式，可以是一種機會教育，但不應該是教別人做本來就知道的事。例如委員不應該公開教別人使用氣炸鍋做甜不辣，而是應該要示範如何用電鍋蒸口罩。

5.辦公室不是餐廳，不要在辦公室煮晚餐，其實很危險。

台立委葉毓蘭在辦公室用氣炸鍋消毒口罩差點釀成火災，翌日她在記者會上用氣炸鍋炸甜不辣時，炸到一半發出異味，竟發玩先前那片口罩的殘骸。（（聯合新聞網）

6.有時繳稅很心動，因為有陳時中，多數時繳稅很心痛，因為有葉毓蘭、吳斯懷與Lulu。我們繳的稅金，一個月要付19萬給某些立委當薪水，還要另外支付幕僚薪水要42萬，加上所有的辦公費用、油費、出國考察、健康檢查費用，只能看得到中國軍機遶台、LuLu與氣炸鍋。

7.不分區立委，是靠政黨票選上的，除非被開除黨籍，否則沒有被罷免的可能，下次好好投票，特別是政黨票。

8.立委當選前，應該進行廣泛的常識測驗、知識測驗，與智力測驗，但是我不要預官那一種的。

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9.幕僚如果不能阻止老闆做愚蠢的行為，那就應該要辭職謝罪，一個月領這麼高的薪水，不是讓你縱容老闆在防疫期間搞笑的。可以自己在空曠的地方實驗，但是失敗了不要講出來，這是基本常識好嗎？

10.葉毓蘭用氣炸鍋蒸口罩這件事，從來就不是小事，代表我們對於某些政黨遴選不分區立委的姑息，而我們的稅金，就在這種立委的搞笑行為中，淹沒殆盡了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

同場加映：口罩重用點解唔得？（香港01製圖）

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