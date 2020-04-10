本地口罩Good Mask灣仔元朗首賣　設現貨即場出售

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，現時人人口罩不離身，港產口罩廠Good Mask下周將於灣仔及元朗發貨予已登記的買家，屆時更會有BFE 95%以上的口罩現場發售。

Good Mask昨日在facebook發文，宣布今月12日至13日會在元朗及灣仔指定地點，向早前成功登記「$88盒購買口罩活動」的買家發貨，元朗將加開18日至20日時段，並計畫大埔同樣設發貨點，稍後公布日期。

帖文稱各指定地點都會設有現貨口罩供Walk-in市民購賣，暫定一盒50個口罩的現場售價為200元以下，每人限購兩盒。

Good Mask設廠大埔，下周將於元朗及灣仔等地發貨，同時會有口罩即場發售。（fb「Good Mask」）

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開賣詳情如下

日期：2020年4月12日至13日

營業時間：早上10時至晚上9時

地點: 灣仔春園街 地下39號A（金鳳茶餐廳隔離）

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日期：2020年4月12日至13日、18日至20日

營業時間：早上10時至晚上8時

地點：元朗福德街18號國康藥房

口罩規格

BFE>95%

經紫外光殺菌

獨立包裝

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