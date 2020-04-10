玩具製造商Classic Army港產口罩$150/50個　4月14日預售6萬盒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，愈來愈多本地公司加入口罩生產行列，本地老牌玩具槍製造商 Classic Army亦是其中之一。其facebook專頁公布銷售詳情，將於4月14日（下周二）下午2時網上預售6萬盒港產口罩，每盒150元50個，口罩符合ASTM 第1級防護標準，細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達到95%以上。

Classic Army今次預售的口罩，符合ASTM 第1級防護標準，細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達到95%以上。

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Classic Army以「C.A. Mask on the face, Keeps the virus away」為口號生產本地口罩，改建屯門工業大廈其中一層為無塵車間，廠房獲得ISO-14644-1合規證書，以確保口罩均於無塵、無菌車間內生產及包裝工序，並會嚴格監控室內濕度、溫度、氣流、塵粒及照明系統等。生產線將可製造合符ASTM 第1及第2級防護標準的三層過濾外科成人口罩。

是次預售中，Classic Army推出符合ASTM 第1級防護標準的成人口罩，細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達到95%以上，首輪將預售6萬盒50片裝成人口罩，每盒售價150元，每人限購2盒。購買後，消費者可選擇以順豐直送辦公室或住宅、或於旺角Classic Army門市自取，預計可在5月15日或之前將口罩交付於消費者。

Classic Army口罩預售詳情：

時間：4月14日（二）下午2時

數量：6萬盒，一盒50片，每人限購2盒

生產進度：5月15日或之前發貨

口罩規格：3層過濾口罩，符合ASTM 第1級防護標準

預售方式：網上預售（網站將於預售活動前1天開放）

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