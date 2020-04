玩具製造商Classic Army港產口罩$150/50個　4月14日預售6萬盒

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情下,愈來愈多本地公司加入口罩生產行列,本地老牌玩具槍製造商 Classic Army亦是其中之一。其facebook專頁公布銷售詳情,將於4月14日(下周二)下午2時網上預售6萬盒港產口罩,每盒150元50個,口罩符合ASTM 第1級防護標準,細菌過濾率(BFE)及粒子過濾率(PFE)達到95%以上。

Classic Army今次預售的口罩,符合ASTM 第1級防護標準,細菌過濾率(BFE)及粒子過濾率(PFE)達到95%以上。

Classic Army以「C.A. Mask on the face, Keeps the virus away」為口號生產本地口罩,改建屯門工業大廈其中一層為無塵車間,廠房獲得ISO-14644-1合規證書,以確保口罩均於無塵、無菌車間內生產及包裝工序,並會嚴格監控室內濕度、溫度、氣流、塵粒及照明系統等。生產線將可製造合符ASTM 第1及第2級防護標準的三層過濾外科成人口罩。

是次預售中,Classic Army推出符合ASTM 第1級防護標準的成人口罩,細菌過濾率(BFE)及粒子過濾率(PFE)達到95%以上,首輪將預售6萬盒50片裝成人口罩,每盒售價150元,每人限購2盒。購買後,消費者可選擇以順豐直送辦公室或住宅、或於旺角Classic Army門市自取,預計可在5月15日或之前將口罩交付於消費者。

Classic Army口罩預售詳情:

時間:4月14日(二)下午2時

數量:6萬盒,一盒50片,每人限購2盒

生產進度:5月15日或之前發貨

口罩規格:3層過濾口罩,符合ASTM 第1級防護標準

預售方式:網上預售(網站將於預售活動前1天開放)

