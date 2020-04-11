新冠肺炎︳泰國出現空心測溫槍　體溫讀數不超37度　拆開都用得

2019冠狀病毒（COVID-19）在全球肆虐，防疫物品頓成戰略物資，惟有黑心商人竟發「災難財」。泰國有網民日前上載影片，發現一枝市面上買到的測溫槍，無論怎樣量，讀數都不會超出攝氏37度，打開一看居然是空心的，就算拆開來，屏幕一樣能「量出」溫度。泰國警方日前亦破獲了大型的抗疫物品走私倉庫，走私者為兩名中國人。

泰國有網民買到一枝空心的測溫槍，如何量都不會發燒。（Twitter影片截圖）

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較早前有中國商人揚言要將假的測溫槍賣到美國，「39度測出36.5度」令他們「越搞越多」，後來受訪時稱只是因「愛國情懷」隨口說，沒有真的做出來，但沒想到假測溫槍這條「橋」，真的有黑心商人做出來。

日前有泰國網民分享，在市場竟買到「空心測溫槍」，量出的體溫無論如何都不是發燒，絕不會超過攝氏37度。該網民在影片中拆開測溫槍，發現裏面什麼零件都沒有，只是背蓋有一板綠色的電子版，即使拆開來，測溫槍還能「如常」量體溫。影片被泰國網民放到Twitter瘋傳，雖然包裝盒未有見到明確的生產地，但有泰國網民已質疑是中國貨。

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另一方面，泰國當局連日來破獲多個走私集團的倉庫，起出大批走私入口而且效用成疑的防疫物資，包括口罩、防護服、測溫槍等。其中，泰國警方於周三（8日）搗破一個中國商人的走私倉庫，起獲總值逾3300萬泰銖的防疫裝備，包括4.5萬套假的新冠肺炎病毒試劑、35萬個口罩和1200枝測溫槍，行動中拘捕兩名中國人，分別35及24歲。