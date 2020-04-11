小產後首拜祭　傷心媽講唔出落車位置　的士司機一句戳到痛處

對於父母來說，沒有事比失去孩子更痛苦，即使是前往拜祭，也需要莫大勇氣。有網民發文代朋友分享乘的士的不愉快經歷，稱友人小產後首度前往拜祭已離開的孩子，但因不熟路未能準確說出落車位置，被的士司機連番「單打」，甚至稱「你哋啲人都唔知點拜山，年年都拜年年都唔識講，咁無心就唔好去啦」，令她忍不住於車上哭了出來。樓主狠批涉事司機無口德，引來業界及網民熱議。

有網民發文代朋友分享乘的士的不愉快經歷，稱剛小產不久的友人因的士司機一句話當場哭出來。（資料圖片）

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該網民早前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，稱朋友早前小產，剛才平復心情，打算前往和合石拜祭孩子，沒料乘搭綠的（新界的士）時，遇上勞氣司機，因未能說出準確下車位置而被責罵，對方更戳中友人痛處，令她忍不住哭了出來。

事主與的士司機對話：

樓主事後直言，希望司機們「積下口德」，指部分司機態度惡劣，「有啲司機嫌路程短，有啲司機又嫌路程長，做我哋乘客嘅係唔知道你想要長線定短線㗎」，又批評涉事司機：「作為剛冇咗bb嘅媽咪聽到好傷心囉，咩叫年年都拜？如果做得咁躁，不如返歸享福啦！」

帖文引來網民及的士業界熱議，有同為的士司機的網民不值同行所為，批評對方「真係口臭」、「咁衰格嘅的士佬又咁啱比你地遇到」、「呢個同職業其實冇乜關係，同呢條友個人品反而大關係」。

不過也有網民認為雙方也有責任，「持平啲講，你話唔到正確位置又點叫人車到目的地呢？不過個司機語氣差就無可否認，佢可以有禮貌問清楚目的地又或去到附近你地帶路都可以」、「一竹竿又不能打沉一船人嘅，禮貌司機一樣有遇過西客」。