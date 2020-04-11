【那個泳池】所有男人都認識的泳池退役　因清潔AV男女優體液太貴

談到世上所有男人都認識的泳池，網民心目中已經出現答案。被日本人稱為「例 の プール」（那個泳池）的暗黑聖地其實位於新宿，因租給AV片商拍小電影而聞名，出名到就算無睇過都會認識，除了這個特別用途，平日泳池還會出租用來拍寫真、節目甚至電視劇，所以連石原里美都去過。不過，日前有日本網民爆料，泳池業主不會再出租拍AV，因為每次拍片後要把水放掉，而且水池會留有男女優的體液，清潔成本實在太高。

網上早有傳這是「所有男人都認識的泳池」，以拍攝AV而聞名。（網上圖片）

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「那個泳池」可能是全世界知名道最高的泳池，它位於新宿1丁目19-10的片場「Hanazono Room」，由管理公司「P studio」持有，泳池3小時的租金大約4.5萬日圓（約3200港元），租金相宜故吸引不少私影水着、節目取景，例如日劇《世界奇妙物語》、《幪面超人系列》都取過景，連NHK都去過拍節目。

不過，「那個泳池」為人熟悉還是因為拍AV，有指首部在該池取景的AV，是2004年AV女優「末永ひより」的作品，結果令那裏榮升拍片聖地，過去十多年來，竟出產難以估算、以百計甚至千計的作品，還奠定去那個泳池就是要穿那款日本「競賽泳衣」的潛規則。

有指首部在那個泳池拍的AV是2004年的一部作品，結果令那裏一炮而紅。（AV封面圖片）

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日前有網民爆料，指泳池每次租給片商拍AV後，池內殘留大量男優及女優「做運動」後的體液，業主每次要把整個泳池的水放掉重注，又要進行大量消毒工作，在租金和維護成本之間難取得平衡，而調整租金也不容易，故泳池實際上已拒絕AV拍攝。這項消息震驚許多網民，紛紛標註「#例 の プール」，但其實除了拍AV，還是有不少寫真水着女星、私影會等會租用泳池，以「那個泳池」今時今日的知名度，實在不愁客路。

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台灣AV達人「 一劍浣春秋」也分享消息，指最簡單的方法是接受加租，但實際上因應新冠肺炎的影響，很多片商復工後都會減成本，亦有傳AV界已開發出新的泳池拍攝場地，短期內在AV看到那個泳池的機會不大。