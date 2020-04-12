新冠肺炎丨伊朗插畫家向醫護無私奉獻致敬　描繪抗疫辛酸感動人心

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球蔓延，一眾醫護日以繼夜搶救生命，伊朗一名插畫師最近在Instagram上傳多張畫作，透過描繪前線醫護等公職人員的抗疫日常，向他們致敬。

伊朗插畫師Alireza Pakdel最近上傳一系列致敬醫護人員的畫作。（IG@Alireza Pakdel）

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39歲伊朗插畫師Alireza Pakdel自新型肺炎爆發後，持續在Instagram發布關於醫護人員的作品，展示了他們如何與「看不見」的敵人作戰，以及如何用盡心思安慰及照料病人，卻同時讓自己的家人擔心。這系列插畫很快受到外界關注，不少網民看後非常感動，他亦表示對自己的作品能把民眾聯繫一起感到欣慰。

作品描述了醫護勇敢工作的背後，也有他們家人的支持。（IG@Alireza Pakdel）

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在多幅插畫中，Alireza Pakdel以綠色巨型細菌及死神比喻為在全球肆虐的新冠病毒，前線醫護站在病人前面，爭取每分每秒殲滅病毒。他也描繪了消防員和其他公職人員協助醫護的團結表現，以至普通市民在家中趕製口罩、人們為醫護獻花打氣等，令網民大感窩心。