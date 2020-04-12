越南女係DJ之餘仲係網紅IG大派福利　秀髮掩胸中空上陣影寫真！

要在Disco能盡情狂歡的話，當然要有可以炒起全場氣氛的DJ吧！來自越南的DJ Jenny Yến（Nguyễn Thị Phi Yến）除了打得一手好碟之外，靚樣加身材都是焦點之一，皆因她除了是一個DJ更是一個網紅，經常都會分享自己的火辣性感寫真，令人想入非非！

DJ Jenny Yến（Nguyễn Thị Phi Yến）是有名的越南女DJ。（IG「jennyyen249」圖片）

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DJ Jenny Yến於越南邊和市出生，現居胡志明市，以DJ為主業正職的她經常都會在夜場打碟，以強勁的節拍和音樂帶動整個舞池的氣氛，偶爾她更會直播自己打碟時的情況，令網民們即使不能到場支持，一樣可以感受到現場的氣氛。



除了她的打碟技術之外，DJ Jenny Yến作為一名網紅亦都很成功，單是instagram上面已經有足足47.6萬名粉絲。而她在社交媒體上不單會分享日常生活的打卡照，更加會上載寫真照大派福利！

DJ Jenny Yến曾經到足球場看越南國家隊比賽，可是在若大的足球場之中還是被人認了出來！（IG「jennyyen249」圖片）

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DJ Jenny Yến的風格有較多西洋女性的味道，同時亦有其他越南女性最標誌性的一雙大眼睛及白皙肌膚。她的寫真有不少作風都相當性感大膽，大路的內衣和比堅尼照之外，還曾只以秀髮遮掩敏感部位半裸上陣，誘惑爆燈！

過去DJ Jenny Yến曾經到足球場看越南國家隊比賽，想不到她就如漆黑中的熒火蟲一樣，即使坐在多名觀眾之中，在若大的足球場之中還是被人認了出來，成為球場亮點之一！

同場加映：更多美女靚相！（香港01製圖）

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