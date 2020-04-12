新冠肺炎│網上演唱會陸續有來　韓國男團BTS防彈少年團下周開2場

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，全球表演事業陷於停頓，為免群眾聚集，所有演唱會都要取消，不少歌手轉而開網上演唱會為民眾打氣，部份歌手接受網民捐款，用作支持抗疫或援助受疫情影響人士。其中歌神許冠傑（Sam Hui）今日（12日）舉行網上演唱會，直播期間估計吸引全球逾百萬網民觀看。其實早前歌手何韻詩、藍奕邦等都曾直播開唱，而網上演唱會亦陸續有來，而韓國男團「BTS防彈少年團」將於4月18、19日舉行周末線上演唱會。

歌神許冠傑今日（12日）就舉行網上演唱會，引來逾10萬人觀看。（「健康．旦」fb圖片）

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許冠傑今日舉行的網上演唱會，網民的捐款會用作支援因通利琴行解散工程服務部門而失業的21位專業技師，同時為醫護人員及香港人打氣，網上演唱會反應熱烈，在「健康．旦」的facebook專頁直播時有逾14萬人同時觀看，而YouTube直播亦有逾10萬人觀看，而且網民更熱烈捐款，加香港及外地多個fb專頁轉播，估計觀看人數以百萬計。不少網民大讚許冠傑的歌悅耳，「幾十年後聽返，都依然好聽」、「辛苦了歌神，多謝你帶來正能量」、「人人團結！永不分化！」。

受到新冠肺炎疫情影響，香港和外國都有不少歌手開網上演唱會，例如昨日（11日）香港的何韻詩、台灣歌手A-Lin都分別在fb直播演唱、英國樂隊Coldplay、美國John Legend早前亦曾在網上直播演唱，網上演唱會的好處就是可以隨時重看，即使錯過了也可回味。

外界估計歌手網上開演唱會在疫情下將陸續有來，紅透全球的韓國男團「BTS防彈少年團」將於4月18、19日下午12時舉行線上演唱會，網民可在其YouTube頻道BANGTANTV免費觀看。

BTS防彈少年團就將於4月18、19 兩日下午12時舉行線上演唱會。(資料圖片)

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