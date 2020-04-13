新冠肺炎｜安倍響應「在家起舞吧」活動　悠閒飲茶被批漠視疫情

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情仍未止息，連當地演藝界亦受影響。日本歌手星野源最近發起「在家起舞吧」活動，鼓勵大家在家進行創作、唱歌跳舞等，不少藝人包括中島美嘉、高畑充希等亦紛紛響應。最近首相安倍晉三更加入熱潮，拍片分享在家的悠閒生活，但反遭網民怒轟妄顧國內疫情，是不切實際的做法。

歌手星野源最近發起「在家起舞吧」活動，鼓勵大家在家進行創作、唱歌跳舞等。（Twitter片段截圖

日本歌手星野源最近於Twitter上載自彈自唱片段，表示最近創作了一首歌曲《うちで踊るう》（在家起舞吧），更發起活動鼓勵正困在家中的人不用無所事事，一同為樂曲進行創作、甚至拍片唱歌跳舞等。

當中歌詞非常有意義，星野源僅用一枝結他唱着：「偶爾也來點交集吧，我們倆／在家起舞吧，活着起舞吧，我們將在各自各的地方有交集」。星野源亦希望疫情盡快消失，但在現時未能與各位相見，在網上「合作」是唯一而安全的活動。

首相安倍晉三更加入熱潮，拍片分享在家的悠閒生活，但反遭網民怒轟妄顧國內疫情。（Twitter片段截圖）

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片段瞬速被瘋傳，不少藝人、歌手等亦有拍片唱歌響應，如中島美嘉、高畑充希、香蕉人等，更有其他粉絲自創舞步或伴奏，活動在當地變得非常火熱。就連首相安倍晉三亦在Twitter上載片段，在美好的歌聲下分享在家的悠閒生活，片中可見安倍坐在梳發上玩狗，一時又在喝茶和看書，甚為寫意。

他表示片段是呼籲民眾多留在家中避免外出，無法與朋友見面，又不能參加喝酒聚會，留在家中則可以拯救很多性命，更減輕醫護人員負擔，「忠心感謝每個人的合作」。

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日本首相安倍晉三日前在參議院講話時不停咳，引來網民熱議。（Twitter影片截圖）

但大批網民甚為不滿，鬧爆安倍漠視在外的疫情，「此刻不是應該想如何救疫嗎」、「真是優雅，人命也棄之不顧了」、「你知道醫院猶如戰場一樣嗎」、「真令人作嘔，在國外你早被人當笑柄」。

截至今（13日）早10時，日本境內確診個案為6748宗，其中4882宗於過去14日內新增。