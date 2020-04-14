【動物之森／動物森友會】成日去垃圾島嘥機票 1招小技巧即搞掂

任天堂大作《動物之森》瘋魔全球，不少人留在家中抗疫變成島主做任務賺錢，猶如另一份工作。而今次系列多了用機票去不同外島的功能，不少玩家亦靠此一解旅行癮，但玩家們發現很多時亦去到「連烏蠅都唔見多隻」的垃圾島，無奈表示浪費了很多機票，不過其實也有方法提高去到稀有島的機率。

對着莫里不斷拍手，直至牠出現害羞的表情。（遊戲截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

不少玩家都表示曾多次去垃圾島，魚、蟲欠奉之餘，更沒有任何製作傢俬的素材撿拾，令人大失所望，更浪費了機票，但原來玩家在機場時可做一個小技巧，提高去竹島、金礦島等較稀有的外島。

其實遊戲非常現實，就是向經常向玩家辦外出手續的地勤海鷗莫里「刷鞋」，玩家只需在表情庫選擇拍手，然後對着莫里不斷拍手，直至牠出現害羞的表情，再拍多數次，即可增加玩家去到稀有級外島的機會。但記者實測並非每次都能成功，一日只得一次幸運的機會，甚至可能不會發生。

↓↓↓增加去到稀有級外島小技巧↓↓↓

另外，《動物之森》官方最近亦提供一個實用小技巧，玩家不時要吃生果剷樹及掘石，但有時吃的數量太多則阻礙做任務，他們指原來只要玩家有「馬桶」傢俬，坐上去即可「排出體外」。不少玩家笑稱過程治癒，聽到水果跌落水的聲音，最後更有沖廁聲，「是時候排毒了」、「看着連自己亦想去廁所了」。

↓↓↓排出水果的方法↓↓↓

+ 2

（Twitter）