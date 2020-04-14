伯母不同意戀情　媽寶男友突被亡父上身提分手　台女難分真假

感情雖然是兩個人的事，但家人有意介入亦都難以避免。一名台女近日在討論區上分享，說男友本身是一名媽寶，而且媽媽亦都因為她父母離異的身世而不太喜歡她。不過令她意想不到的是，男友最近竟然被已經去世的爸爸「附身」，向台女說分手，令她感嘆地指自己是「史上最扯分手沒有之一」。

早前台女與男友在床上談天的時候，男友突然被已經去世的爸爸上身兼說要分手，令她覺得難以置信。（《被偷走的那五年》劇照）

台女在Dcard討論區的帖文中提到，自己與男友都已經在社會工作，一起租屋在外居住，拍拖已經兩年，自覺兩人性格上都可以互補，唯一問題就是男友媽媽並不喜歡她。台女說自己父母離婚之後「誰都沒有把我帶走，各自有自己的家庭。而我，是被我姑姑一家養大的」，而男友媽媽知道之後就覺得「我有什麼缺陷才導致爸媽都不要我」，而男友爸爸幾年前就已經因為心臟問題離世，所以男友非常孝順，「孝順到我不得不說有點媽寶」，只是一直沒有一起住而覺得還好。直至昨天，台女經歷了一次「傻眼到爆的事」。

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台女看過網民們的建議之後，說事件發生之後一直都覺得懷疑，但本身對鬼神的事不熟悉，當時又受了驚，沒法即時分出真假，但事後覺得很不對勁，也知道要被上身「真的沒有那麼簡單」，所以已經不相信真有其事，「但他不愛我（這件事）是真的，哈哈」。

台女又說，當日男友「被上身」之後氣氛都很尷尬，所以他就說要回家向媽媽說這件事。她曾打電話給男友，希望可以說清楚，但他沒有聽電話，「這應該是分定了啦，只是還在想要怎麼戳破他，還是就乾脆一點不要追究了，但真的是我遇過最扯的分手理由」。至於有網民覺得故事是假的，台女亦都笑言，「不怪你們，我自己遇到都覺得，這說出來也不一定有人會信…」，又希望未來的自己想起這件事的時候，可以噗一聲的笑出來。