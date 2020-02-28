減肥復仇記！240磅女遭未婚夫嫌棄分手　狠甩116磅英國小姐封后

世上沒有做不到的事，只有不想做的事！英國26歲女子阿特金（Jen Atkin）本來是一名超過200磅的肥妹，卻因身型太胖而被未婚夫拋棄，不過她沒有自暴自棄，遂化悲憤為動力，決心上演一場大報復，靠勤運動和控制飲食減肥，結果不足兩年成功甩掉116磅，更積極參加選美比賽，最終在今屆英國小姐選舉奪下后冠，經歷非常勵志！

阿特金最高峰時試過達到247磅。（ig「jenatkinuk」圖片）

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阿特金與前男友於2011年認識，因經常吃外賣又不愛外出活動，體重當時已達到203磅，「我會吃大份量意粉或Pizza，還有家庭裝朱古力條」。兩人原計劃幾年後結婚，但阿特金愈來愈胖，在2015年的體重更達238磅，未婚夫決定分手，「他離開那天我認為我的世界完了，我哭了好幾個星期，又不斷以食物安慰自己」。

不過被分手卻成了阿特金人生的轉機，她持之以恆到健身室做運動，又嚴格控制自己的食量，戒掉吃外賣習慣，最終用了兩年時間，她狠狠甩掉了116磅，由最高峰的247磅回落至131磅。她其後更積極參與選美比賽，2017年進入準決賽，2018年擠身決賽，今年再參加英國小姐選舉，終從45位決賽佳麗中脫穎而出，成功奪得冠軍，她坦言一開始參與選美只是「貪得意」，從來沒想過自己走得多遠，又指「贏得英國小姐的歷程漫長、艱難又令人驚奇」。

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除了選美事業得意，愛情亦有着落，阿特金遇上真愛並於去年結婚，找到幸褔。她回顧過去稱跟前任分手時，的確非常震驚，「但最終這是發生在我身上最好的事情」。

（紐約郵報）