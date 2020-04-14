新冠肺炎︳用廁紙扮熔噴布　湖北公安檢4600萬個假口罩值近億人仔

2019冠狀病毒（COVID-19）在全球肆虐，有能力生產防疫物資的廠商都想盡方法加大產量抗疫，可惜仍有黑心商家一心發「災難財」。近日，湖北仙桃執法部門公布疫症爆發以來，已經搗破273家黑心工廠，檢獲近4600萬個黑心口罩，市值近億元人民幣。執法部門更發現廠家用廁紙扮熔噴布，一點火馬上燒着，而且滲水問題嚴重，根本無法阻隔病毒。

湖北執法部明檢獲一批假口罩，熔噴布層是廁紙。（封面新聞影片截圖）

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內地傳媒報道，疫情爆發以來湖北仙桃的執法部門已搗破273家大小黑心工廠，檢獲達4600萬個黑心口罩。日前公安局、市場監察局等執法部門在檢查行動中，檢獲大批用廁紙做的口罩。

市場監管局人員檢查口罩，剪開發現內層根本是廁紙，縫隙透光質地很薄，滲水問題嚴重，倒一點水上去馬上「水如雨下」，正常情況下合格口罩幾乎不滲水。執法人員再用合格熔噴布示範，用火燒會溶但無法點燃，不會起火，相反黑心口罩的「熔噴布」一點就燃起大火，「實際上是用衛生紙代替的」。

檢查人員用火燒假口罩口間夾層，結果一點着火。（封面新聞影片截圖）

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執法部門指疫情期間已扣押這類不合格口罩4600多萬個，涉案黑心口罩的市值近1億元人民幣。市場監察局指，疫情期間口罩重要原料熔噴布嚴重短缺，黑心廠商無法取得，轉用其他紙製品替代，例如廁紙，當局強調這些用廁紙做的口罩無法隔絕病毒。

全球醫療物資短缺下，多國都在搶購物資，內地早前多次傳出防疫產品質量欠佳的問題，歐洲多國都曾投訴，例如指中國製的病毒試劑準確率過低、荷蘭採購的60萬個中國口罩被驗出過濾效果欠佳，要求退回。

（封面新聞）