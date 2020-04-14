HKTVmall送口罩　網民收貨有驚喜有失望　FB小編解釋臭膠味何來

千呼萬喚的HKTVmall口罩昨日（13日）開始接受登記，至4月19日截止，惟首7小時已有120萬人登記爭奪3000個名額。有網民日前參與HKTVmall購物送口罩活動，近日收到實物即在facebook群組分享開箱情況，直言有陣臭膠味道，但大讚中層溶噴布很厚實有驚喜，HKTVmall其後在FB以問答形式解釋臭膠味何來。

逾120萬人首日登記參加HKTV Mall口罩抽籤。（fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民前日（12日）在fb群組「口罩分享區」發文，指已收到HKTVmall贈送的口罩，但「有少少失望」，因戴上時有陣陣臭膠味，「放咗枱面10分鐘味道才減退」，而且一拉下口罩，吊帶即斷開。至於口罩物料方面，發文者認為外層和內層較薄，但中間溶噴布很厚實，令人驚喜。他強調發開箱文只是分享，並非抹黑，希望下一批會有大改進。

有網民亦分享自己收貨情況，指5個贈送的口罩中有一個鋼線位縫得有瑕疵，「左下角仲剪開咗」，不過有網民則回應「車工問題，應該唔影響過濾效果」，亦有人指自己收到的口罩質量沒有問題。有網民建議如發現問題，應立即向客戶服務反映，這樣才可以有所改善。

按圖即睇HKTVmall口罩開箱情況

+ 4 + 3 + 2

有網民亦分享自己收貨情況，指5個贈送的口罩中有一個鋼線位縫得有瑕疵，「左下角仲剪開咗」，不過有網民則回應「車工問題，應該唔影響過濾效果」，亦有人指自己收到的口罩質量沒有問題。有網民建議如發現問題，應立即向客戶服務反映，這樣才可以有所改善。

HKTVmall昨日（13日）在FB發文回應質疑，指口罩外層防水不織布、貼面內層的吸水不織布，以及中間過濾層熔噴不織布 (Meltblown Nonwoven) ，都含塑膠成份，本身沒有味道，但由於口罩機以超聲波震動產生熱力，將三層物料黏合或者加上 Logo，就有可能令口罩出現塑膠味。

對於有建議稱將剛生產完的口罩，放出來兩星期甚至一個月才包裝，就能減少味道，HKTVmall回應指因團隊相當心急，希望能在安全情況下，「將一出世嘅口罩盡快送到客戶手上，大家都盡快有得用，再等兩個星期甚至一個月，實在有啲奢侈啊」，故建議大家收到口罩後，可先放在通風環境，味道應該會自然散去。帖文又解釋，口罩厚薄與其安全性無必然關係，最重要是外層有防水功能，中層有過濾功能及內層要吸水能發揮效用。

即睇登記抽籤流程！

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假

+ 7 + 6 + 5