新冠肺炎｜台灣驚現「代蒸口罩」路邊攤　烤燶包賠　仲有呢樣嘢送

新型冠狀病毒肺炎COVID-19仍在台灣延燒，防疫用品「口罩」因供應仍不足民眾每天使用，疫情指揮中心日前表示口罩可以用電鍋蒸後重複使用，國民黨立委葉毓蘭稱自己用氣炸鍋蒸口罩差點引發火警被熱議，現在又有民眾發現「新興產業」出現，那就是「代蒸口罩」。

烤5送1 集滿500仲有嘢送 網友神回（點圖放大瀏覽）：

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最近疫情關係，網友在臉書「爆廢公社二館」貼文指出有一個「新興產業」，那就是「代蒸口罩」每片2元、烤5送1、集滿500送電鍋、烤焦包賠，最後更寫上「開放加盟專人培訓，現在有補助」。

其他網友看了也笑翻回「用氣炸鍋啊~更夯！」、「這也能代幫啊」、「我不能接受……口罩有鼻涕……還丟進去電鍋乾蒸……不能接受」、「推廣蒸口罩的官員應該得諾貝爾獎啦」、「擺立法院肯定有生意」、「蒸一次的電費會不會超過兩塊啊？」、「蒸的是新興行業啊」。

另外台灣口罩實名制升級版已實行，民眾購買口罩可以2周買一次、成人一次拿9片，小孩10片，吸引不少民眾一大早前往排隊，領取地點除四大超商，新增全聯與美廉社。現在也批准郵寄口罩到海外，對象為配偶或二親等內親屬，每兩個月一次，最多可寄30片，但要注意共有111個國家或地區不收台灣包裹，請務必留意。

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