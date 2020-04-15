塗改車牌E變F　國腳于漢超遭恒大解僱　千萬年薪泡湯「絕殺自己」

33歲中國國腳中場于漢超周二（14日）涉嫌在廣州街頭塗改其座駕車牌號，結果被警方處以行政拘留15日、罰款5000元人民幣（約5500港元）以及駕駛證扣12分；他所屬的中超冠軍球隊廣州恒大同日晚上宣布將其解僱。

網上片段顯示，于漢超當街塗改車牌，將其中的E改成F，然後返回車上。廣州交警其後表示，于漢超正接受調查，並依法對他處罰；中超冠軍球隊廣州恒大則決定解僱于漢超，會方的聲明稱，于漢超嚴重違反恆大於2019年頒布的《三九隊規》中「九開除」紀律規定，「《三九隊規》是恆大隊的《軍規》，是鐵的紀律，希望所有球員一定要不折不扣地堅決遵守，球隊一定要不折不扣地堅決貫徹落實。」

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事件引起極大迴響，網民紛留言稱「他（于漢超）在大街上當眾改車牌號碼，完美示範甚麼叫『掩耳盜鈴』」、「車牌一換，前程送斷」、「超絕殺，用一次超低級的錯誤，絕殺了自己。遺憾，惋惜，一聲長嘆」。

2014年轉會恒大效力至今

微博大V「德轉朱藝」謂，對于漢超的行為感到很可惜，「由於年齡結構失衡，恆大今年清掉了多名老將，他是少數幾個留下來的，說明他的狀態和作用是得到了俱樂部和教練組認可的，是可以繼續在球隊戰術裡佔有一席之地的球員，但卻沒想到因為違反交通法規而踩了《三九隊規》紅線。就足協近期反覆強調的要求來看，他的國家隊生涯肯定就告一段落了，A級賽出場數可能將永遠定格在59場。」

司職中場的于漢超來自遼寧省大連市，2004年加入遼寧宏運一隊，2009年首次入選國家隊，2014年正式轉會廣州恒大效力至今，替國家隊上陣59場攻入9球。有消息指于漢超與恆大仍餘下一年合約，其年薪逾1500萬元人民幣（約1650萬港元），但現在他已不可能取得，職業生涯可謂遭重創。