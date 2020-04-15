港媽感恩遇100分好姐姐　肯學肯做煮餸有心機　仲要錫晒小朋友

不少僱主常言請到好姐姐「比中六合彩更幸運」，有好幫手的確能分擔家務壓力，甚至能建立如家人般的情誼。有港媽近日分享首次聘請外傭便請到100分好姐姐，稱對方不但自動自覺做家務，做足其要求，煮飯更極有心機，將餸菜擺放得非常吸引。而更重要的是姐姐很愛錫她的兩名子女，有空時更會陪玩，令她非常滿意又感恩。

有港媽近日分享首次聘請外傭的經歷，大讚姐姐非常盡責，表現100分。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該名兩孩之母昨於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，直言首次聘請外傭便遇到「100分姐姐」，貼出一家人為姐姐慶祝生日的相片，似乎相當融洽。樓主稱，姐姐前年年尾到家工作，當時只懂說印尼文，雙方要靠身體語言及基本廣東話溝通，不過姐姐非常努力學習，「瞓覺前自己睇書學，依家已經識聽識講好多喇！溝通完全無問題」。

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樓主大讚姐姐永遠笑容滿面，肯學肯做，稱有時做蛋糕後有大批廚具要洗，她會先向姐姐表示不好意思，而對方亦毫不介意，「仲唱住歌咁洗」。樓主又指，對姐姐只有幾個要求，包括「每日瞓覺前一定要洗頭沖涼，每星期換一次床單，每日一定要吸麈拖地、洗廁所，星期一至五要煮三餐」，形容姐姐很乖，自動自覺做好要求。雖然偶爾「有大頭蝦嘢、打爛嘢整壞嘢」，但屬可接受範圍。

樓主指姐姐對兩名子女很好，常常用心照顧和陪玩，令她非常放心。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

除了家務外，姐姐的廚藝及心機也令樓主意想不到，她指姐姐每次煮餸也「好有心機砌靚佢，雖然味道未至於好好食，但一定唔難食」。從她上載的相片可見，家常小菜完全難不到姐姐，賣相更是非常吸引，姐姐會利用食材砌出不同圖案，即使是打邊爐也會將食材整齊排於碟上。

雙方相處一年多，樓主直言姐姐「最抵錫」的一點是好記性，「同佢講一次好多時佢已經記得哂，如果驚自己唔記得又會拎本簿mark低，觀察力又強又了解我，好多時我郁一郁已經知我想點」。另一點家長們擔心的就是姐姐如何對孩子，樓主稱姐姐這方面也拿下高分，不但「好錫我仔女，得閒時仲會陪我女玩」，也會非常用心製作飯盒給小朋友。

樓主表示，對請到這位姐姐感到非常感恩，故自己也會善待對方，如在姐姐有心事時開解她，到其生日時親自煮飯一起慶祝等，更笑言希望姐姐不會被其他僱主「搶走」，之後也願意與她續約。

網民看過帖文都為樓主感到高興，認為她的經歷非常難得，「難得的緣份，彼此包容，好好珍惜」、「請到好姐姐，其實都不一定淨係好彩，仲有你真心對佢，先係原因」、「因為你有一顆包容嘅心，姐姐感受到你對佢嘅尊重」。另有僱主認為，如想請到好姐姐不應太苛刻或要求高，「有心做嘢態度好品行好就已經無敵，打爛嘢唔記得嘢你我都會」、「不是大過錯就盡量包容」。