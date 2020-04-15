葵盛東邨住戶打爛坐廁　走廊充斥糞便屎漬　網民：隔住Mon都覺臭

葵青區議會葵盛東區議員周偉雄昨日（14日）在facebook上分享，指區內有公共屋邨住戶罔顧公共衛生，將家中淤塞並充滿糞便的坐廁打爛之後，再將之丟到自己門外，令整層都充滿糞便及臭味，最後要已經下班的職員趕回來清理。周偉雄更形容情況「一出升降機臭味湧至差點嘔出來」，認為需要有相應的懲罰以免縱容類似行為。

葵青區議會葵盛東區議員周偉雄昨日（14日）在facebook上分享，指區內有公共屋邨住戶罔顧公共衛生，將家中淤塞並充滿糞便的坐廁打爛之後，再將之丟到自己門外，令整層都充滿糞便及臭味。（周偉雄fb圖片）

根據周偉雄的帖文，事件前傳是涉事住戶的坐廁出現淤塞，「自己整塞坐廁而唔自己清理糞便，卻迫管理公司工程部幫佢更換坐廁」。雖然工程部願意更換，但要求住戶先清理坐廁內爆滿的糞便，周偉雄亦覺得要求合理。

可是住戶之後竟然「瘋狂地打爛坐廁」，再將糞便及垃圾丟出走廊，甚至升降機大堂、樓層垃圾桶、太平門及牆身都充滿糞便，整層臭氣熏天。

+ 8 + 7 + 6

周偉雄接到投訴後上門視察，直言「一出升降機臭味湧至差點嘔出來」，而當時已經下班的保安員、辦事處職員及清潔工姐姐亦只能趕回來清理如此恐怖的場面，「足足搞咗成兩個鐘，仲要即時樓層大清洗才能清除臭味」。周偉雄認為管理公司應該要對住戶作出適當的處罰，如發出警告信或是扣分，「否則只會縱容他們的惡劣行為」，同時高度表揚清潔公司及其員工盡忠職守。

從周偉雄上載的圖片可見，涉事單位門外有一大灘屎水，亦有數塊糞便。及後屎漬循走廊一直延伸至丟棄家居垃圾的垃圾桶，除了垃圾桶身上有屎之外，附近的牆身更如「兇案現場」一樣畫了數道差不多有一個人高的屎痕，而垃圾桶內亦都堆滿了沾有屎的垃圾雜物。

網民反應亦都十分熱烈，直言「玩屎真係過份」、「好玩唔玩走去玩屎」、「隔住Mon都覺得臭」，不少人都認為他的行為太過惡劣而且自私，應該立即將單位收回。