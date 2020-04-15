CareHK 匯愛20萬個港產口罩運抵實惠　ASTM Level 1今星期內開賣

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，市民仍未停止撲口罩。由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣於官方專頁表示，首批共20萬個口罩經檢測已獲ASTM level 1認證，並已送往Pricerite實惠，將於今個星期正式發售，詳情將於CareHK及實惠facebook和網站公布。

CareHK 匯愛指，首批共20萬個口罩經檢測已獲ASTM level 1認證，並已送往Pricerite實惠，將於今個星期正式發售。（CareHK fb圖片）

CareHK 匯愛於專頁發文，指自本年2月在港設廠及引入自家研發設計的口罩機，個多月來「專注於試產和改良，務求推出高質素『香港製造』產品」。而近日首批共20萬個港產口罩已製成，經檢測後已符合ASTM Level 1，即 PFE ≥ 95%、 BFE ≥ 95% 的規格，首批供應給實惠的口罩已順利出貨。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

+ 5 + 4 + 3

帖文指，20萬個口罩將於今個星期正式發售，發售安排及詳細購物流程等詳情將於CareHK匯愛和Pricerite實惠的網站及Facebook專頁公布。CareHK又承諾，將會繼續努力加大產量，使更多市民大眾能夠直接購買。實惠亦發文指，收貨後正密鑼緊鼓安排發售詳情，相信最快可於今個星期內開賣。

由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）

CareHK口罩發售詳情：

時間：最快今星期內

購買方法：到指定實惠分店購買

數量：首批共20萬個，每盒50個，分成人及小童版本

口罩規格：

ASTM Level 1 （BFE、PFE >95%）

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。