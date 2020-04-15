網民指HKTVmall口罩有QC問題　王維基變身「最強客服」親自回應

HKTVmall 口罩日前開始接受登記訂購，首7小時已有120萬人登記爭奪3000個名額，戰況激烈。有網民早前參加特別購物活動而獲贈口罩，即可先睹為快，惟發現有不少質量檢測問題，上載至facebook群組分享，結果獲老闆王維基親自回應，並承諾跟進，網民大讚「最強客服」。

逾120萬人首日登記參加HKTV Mall口罩抽籤。（fb圖片）

5個口罩中2個冇鐵線 ↓↓↓

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有網民在fb群組「口罩分享區」發文，分享從HKTVmall獲贈口罩開箱結果，詎料5個口罩中有兩個沒有鐵線，直言「QC（質量檢測）有問題是事實，不用盲撐」。她又說，自己和大家一樣期待已久，難免都有失望，希望王維基會看到帖文以進一步改善及注意，她亦有在HKTVmall留言待覆。

按圖即睇HKTVmall口罩開箱情況

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結果不足一天，王維基真的以私人帳戶現身群組留言回應，向樓主查詢帳單編號，並承諾「我們會跟進的」，令她相當驚喜。樓主指，HKTVmall已派員即時聯絡她關於換貨事宜，售後人員亦態度好好，相信公司會改善下一批口罩的情況。

王維基以私人帳戶現身群組留言回應，向樓主查詢帳單編號，並承諾「我們會跟進的」。（FB「口罩分享區」截圖）

網民對於王維基真人現身群組也非常驚喜，大讚「老闆親自跟進，有誰人能做到」，怎想到老闆親臨群組做會員睇留言，「好有熱誠，信心加倍」。不過有網民自己亦遇到同樣問題，希望可以跟進改善。

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