Pasion港產口罩4.15起每早9時網上開賣　$100/50個PFE、BFE ≥ 95%

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，市民對口罩需求仍然有增無減。本地公司Pasion推出的港產口罩終於開賣，由今日（15日）起每日早上9時於網站選購，名額有限，售完即止。三層不織布口罩PFE及BFE ≥ 95%，每盒100元50個。

由4月15日起每日早上9時正開始登記買口罩。（Pasion圖片）

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Pasion昨日（14日）在facebook專頁表示，連日來與零售商積極準備口罩開售細節，但在限聚令的防疫措施下，發現透過零售商售賣口罩難以操作，於是建立了一個臨時的網購平台。

首日將有500盒口罩可供大家購買，一盒50個獨立包裝，每盒100元，每人每日上限兩盒。網購時段由4月15日起每日早上9時正開始登記，至限聚令結束為止，名額有限，售完即止。限聚令過後則可直接到店購買。

Pasion口罩發售詳情：

時間：4月15日起每日早上9:00開始登記（至限聚令結束為止）

數量：首日有500盒，每人限兩盒，一盒50個

口罩規格：3層過濾口罩，PFE & BFE ≥ 95%

付款方法：銀行轉帳/ FPS轉數快/現金付款只限到店自取

確認方法：Whatsapp聯絡通知

取貨方式：順豐快遞（+HK$30運費）/ 到店自取（荃灣西辦公室10am-5pm領取）

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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