【動物之森/動物森友會】台玩家賣虛寶發大財　1個月勁賺30萬台幣

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，市民減少外出待在家，任天堂的遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）爆紅，成為不少人的避世所，更讓Switch主機賣到缺貨。《動物森友會》可以讓玩家自由打造島嶼和家，也可以到朋友家交流，交換家具、服裝。就有網友發現，有人靠著賣遊戲的商品，已經賺了超過30萬元（台幣、下同）。

有網友在PTT的NSwitch版PO文指出，有人靠著動森發大財！該網友貼出了一張照片，指出在網拍平台看到賣家販售遊戲的素材、家具、鈴錢、黃金裝備、里程卷等商品，商品價格從10-200元都有，甚至標榜「挑戰市場最低價」。遊戲上市不到一個月，已經賣出了34萬件遊戲商品，還持續增加當中。

有網友在PTT的NSwitch版PO文指出，有人靠著《動物森友會》發大財！（蝦皮購物截圖）

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該網友表示，一個商品若賣100元，買家已經狂賺一筆！黃牛都沒他會賺，相當羨慕。該名賣家的賣場還註明因為，《動物森友會》是一款「非」競技類型遊戲，可丟道具的，所以安全疑慮請放心。PTT的網民也在下方回應：「這個真的厲害」、「一件一塊好嗎，不過帳面少說也賺了27萬啦」、「動森發大財！」、「動森產業鏈，讓大家看看動森帶來的經濟效益，黃牛什麼的都太渺小了」。

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但也有人不認同此種行為：「這明明休閒娛樂的game也能跟《楓之谷》一樣課」、「太誇張了，這遊戲是長久經營細細品嚐的類型，為了速攻，用買的有什麼好玩的呢...」、「盤子真多…」、「這種直接講能向任天堂檢舉嗎？」、「花錢買這個真的沒必要，縮短遊戲行程也縮短樂趣，照著遊戲機制玩比較好」。也有人指出，遊戲才上市沒多久，該頁面的銷售數字不太合理，很可能是舊有商品的頁面修改的。

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