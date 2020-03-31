動物之森｜動物森友會玩家熱議最難哩程　兩招輕鬆達成釣魚百次

Nintendo Switch最新推出的遊戲《集合啦！動物森友會》吹起旋風，不僅網路討論度暴增，遊戲實體片也賣到缺貨。最近就有網友針對遊戲中類似解成就的「哩程」系統討論，好奇在這各式各樣的任務當中，哪一個最難達成，意外引來熱議。不少網友一致認為是「連續釣魚100次」，但也有玩家分享輕鬆完成的竅門。

網友一致認為「連續釣魚100次」是最難達成的哩程。（PTT）

該名網友在PTT上發文，表示目前心中認為最難的哩程是「連續釣魚100次」，其它只要隨著遊玩時間自然能夠達成，相較之下，唯有這項需要一點技術成分，自己也分別在48次、81次的時候不小心失敗，忍不住詢問大家「動森最難的哩程是連續釣100次嗎？」

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此文一出不少網友都相當有共鳴，分享自己的失敗經驗，留言「80多次的時候失敗+1，整個超嘔」、「89的時候恍神失敗，超哭」、「印象中的兩次好成績分別在74跟95的時候失誤過」、「卡在69次路過」、「我完全沒有去想要完成，因為太手殘了。閉眼釣也一樣 XD」。

不過也有玩家分享輕鬆通過的小技巧，像是平常心面對不要太在意，利用聲音判斷等等，「不要用看的用聽的 聽到聲音再按就好」、「自從閉眼釣魚後基本上都沒失敗過」、「釣魚用聽的很簡單，但是不知為何會常常釣到恍神~~」；更有內行人透露，失敗的時候趕快關遊戲，就可以重新回到失敗前的紀錄，留言「失敗關遊戲就好XD」、「我靠關遊戲reload就過了」、「我也是沒釣到就馬上關掉重看，一天就解完了」。

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