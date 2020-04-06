Switch動物之森｜動物森友會炒貴卻無盜版？玩家一個原因企硬反對

《集合啦！動物森友會》於3月20日推出後，在全球各地都引起討論，甚至許多地方都出現搶購熱潮，有錢也買不到遊戲機的情況是家常便飯。因此有網友在PTT上發文詢問，曾經的電動霸主之一PSP，許多人都會拿去改機玩免費遊戲，但為何在SWITCH上卻未見此情形？

有網民在PTT發文詢問「switch為什麼沒盜版？」（截圖）

此文一出就引起PTT網民熱烈討論，許多人紛紛回覆自己的看法，多數網友表示認為「懶得去改，花一、兩千就能買到遊戲」、「遊戲這麼便宜還買盜版」、「風險太大而且很麻煩」、「二手片價格死又好賣，何必浪費時間」、「買搶手的遊戲片還可以賺錢」。

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同時也有許多專家回覆認為：「盜版還是有，但不盛行是因為現在與網路連線後，盜版變很麻煩」、「現在遊戲都要連網，改機後只能玩單機」、「一連網路直接變磚塊，只玩單機那玩個屁」、「改機也能玩盜版，只是廢了線上功能，就像買手機不會買不能上網的一樣」、「很多遊戲連線功能才是重點，盜版玩不到」。

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由此可見除了正版意識抬頭之外，網路連線功能似乎才是主因，如果改機的話，除了無法連線上網更新之外，更少了與朋友同樂的機會了～

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