身體有異應該盡早求醫，否則容易錯過治療的黃金時間。台灣一名27歲女生突然下體痕癢，有時痕到要用手抓，更發現長出小泡泡，塗藥膏無用下泡泡還融合成一大顆，求醫發現是菜花。後來其母親也下體痕癢，懷疑被傳染，拿了女兒的藥塗，沒好轉之餘癢到用手抓破，傷口「白白爛爛的」，醫生切片檢查發現她患了外陰癌，要將整塊受感染的外陰切除。

台灣一個27歲女病人下體痕癢，求醫發現生菜花。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

即使對醫生來說，菜花跟外陰癌都非常難分辨！台灣婦產科醫生李偉浩在節目《醫師好辣》上分享病例，27歲女病人一開始覺得下體外部痕癢，買些藥膏來塗，偶爾會抓一抓，後來發現慢慢凸出一顆顆小泡泡，這些小泡泡越來越癢，最後全部融合為一大顆並且越來越凸出，終到婦產科求醫。

李醫生一看發現這凸出異物是菜花，大概長了1厘米多，這種比較大的菜花一般難以用冷凍治療來治癒，但因長在外陰部皮膚比較淺，所以比較容易挖到皮膚的根部，一般只要把外陰部分電燒切掉或者雷射打掉就可以，過程中只需局部麻醉，若長得很大、長到陰道裏面或長到尿道上才需要全身麻醉。

不過這名女病人看診後塗藥痊癒，反而她50多歲的媽媽後來覺得下體癢癢的，以為自己被女兒傳染到菜花，但因害羞不敢求醫，問女兒拿了藥膏來塗，又拿到藥局配更多來塗，但3個月後情況無好轉。媽媽難忍痕癢用手去抓，結果抓破了血一直在流，傷口沒癒合，那塊異物越來越大而且「爛爛的」，她忍不住要去診所檢查。

李醫生看診後發現，那塊東西外觀和菜花幾乎是完全一樣，一大顆大約2厘米，比女兒的還大，惟她抓破的肉是「白白爛爛的」，覺得不是單純的菜花，所以在動手術前先做一個切片檢查，一星期後發現那塊東西不是菜花，而是外陰癌症，仍然是原位癌，處於最表皮沒有侵入基底膜，是很早期的癌症。

李醫生最後決定將一整塊外陰，約 1厘米至1.5厘米的安全範圍整個切除再縫合，成功治癒，但他提醒若外陰癌變嚴重達到淋巴結的轉移，她兩側的外陰都要切除之餘，還要做放射性治療。

同場加映：女生們如何保護你的私密處！