健康百科│58歲台婦行路私處滲血　下體跌出「一舊肉」竟非子宮？

陰道與膀胱、子宮等靠著結締組織附著於骨盆腔中，一旦鬆脫可能會出現器官炸出的窘境。北部一名育有3子的58歲婦人，在近40歲時因子宮肌瘤問題切除子宮，不料手術後常在洗澡會摸到底下好大一坨，走路時甚至出現血漬，因子宮已移除，疑惑「到底是什麼掉出來？」沒想到就醫時一脫下褲子，瞬間炸出「粉紅肉包」嚇壞醫師。

李偉浩醫師表示該名58歲婦人「把子宮拿掉了」一勞永逸。（《醫師好辣》節目截圖）

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振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中指出，臨床上生產5胎的媽媽產生骨盆腔脫垂的機會超過40%，而機率與胎數成正比，除了直腸容易從肛門脫出外，也可能從「前面」掉出來，最常見的就屬子宮脫垂。他曾收治一名育有3子的58歲婦人，在40歲時因為子宮肌瘤所衍生的經血問題，不堪其擾情況下，決定摘除子宮一勞永逸。

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李偉浩醫師表示「陰道其實有很多東西可以掉…」（《醫師好辣》節目截圖）

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