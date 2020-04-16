路邊驚見「多啦A木」　網民憂叮噹被封印急call大雄救人

出外郊遊若多點留意周遭，間中或會有驚人發現。有日本網民早前在Twitter上傳爆笑圖片，看到郊外草叢處竟有神奇木樁，浮現多啦A夢（叮噹）的憔悴臉容，笑倒一眾網民，紛紛驚呼多啦A夢被「封印」了，要好拍檔野比大雄趕快出手相救。

有日本網民在Twitter上傳照片，看到有木樁竟浮現多啦A夢（叮噹）的憔悴臉容，在網上引起極大迴響。（「bokebot」Twitter圖片）

據網民上傳的照片，路邊一處草叢堆上驚現與多啦A夢「撞樣」的木頭，一圈圈木紋像是多啦A夢典型的圓咕碌大頭，雙眼頂着大黑眼圈，疲態盡現；看似在對途人絕望呼喊，樓主都忍不住為它配上對白：「大雄，救救我……」

帖文在短短4天便吸引近13萬個讚好，以及超過2萬個轉發，更瘋傳至台灣及本港社交平台。有網民看過照片後就精準點評「叮噹嘅靈魂封印咗喺入面」、「好明顯係靈體顯現」，又指該圖應列作「衝擊影像」，估計「多啦A木」應該使用了法寶「材質變換機」，不小心將自己變成了木頭。

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