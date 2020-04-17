【動物之森/動物森友會】美術老師停課想念學生　打造超逼真教室

疫情下多國禁止公共服務，學校、泳池等等都要關閉，不少人選擇留家玩任天堂遊戲《動物森友會》（動物之森／動森）打發時間。一班師生要留在家裏線上上課之餘，外國一名美術科高中教師太想念學生和上課教學，在動森世界裏打造自己的教室放到討論區分享，讓一班網民驚嘆不已，又「引出」一班玩動森的教師，原來不少人都在遊戲裏打造教室。

有高中美術老師說太想念學生，在動森打造了自己的教室。（Reddit圖片）

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疫情下人人留家避世，不少網民最近轉至動森打造屬於自己的小天地，Reddit網民「pepchamp 」是一名高中美術科教師，今年初出茅廬執起教鞭，撞正新冠肺炎肆虐最近要停課，在家避疫的他說因為太想念學生，教打造出自己的小教室。

照片中他佈置得相當精緻，選用了顯示窗外風景的牆紙，還放了多張枱及學生座椅，上面放了書、畫筆、書本等黑白板旁是個書櫃。他的造型應該參考了現身中的自己，一頭棕色短髮及鬍子，戴眼鏡戴上一件圍裙，美術科老師架勢十足，整體擺設展現出品味及美術細胞，沒有堆砌感。

有Reddit網民將小島鏟剩一格。（Reddit圖片）

有網民留意到他其中一張椅子是棕色的，但其他是淺啡色的，在照片中很明顯，美術老師笑言是刻意錯配顏色，因為更像自己的教室。他又稱玩動森不是一場比賽，而且和朋友的島相比，他的島還是很落後，馬上有人回應說想「摸」他的美術用品和白板，又有人留言說要送一張教師桌給他。

帖文被網民推爆，有網民說既然老師學生都不能外出，學校可以分發動森給學生，在遊戲內上課，又表示感覺到他是一個好老師，很想上他的課。話題引出其他教師，留言說自己也在房子的二樓建教室，更分享圖片，說她是一名幼稚園教師。

雖然帖文很輕鬆，但有老師嘆道，自己都是第一年教書，惟不是很多學生家裏有上網，有電話但不是無限數據，令網上教學很困難，說法引起美術老師共鳴，說自己有些學生家中條件欠佳，沒有很好的網絡設備，部分人的父母被解僱後，目前要出外打工幫補家計，也令他們更擔心學生。

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