Pasion港產口罩第二輪4月16日開始登記　$100/50個抽籤發售

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，市民對口罩需求仍然有增無減。港產口罩Pasion昨日（15日）推出首輪開賣500盒，5分鐘內迅速滿額，為杜絕團購情況，第二輪將改成抽籤形成售賣口罩，並開放3天登記期，合共4500盒。

由4月15日起每日早上9時正開始登記買口罩。（Pasion圖片）

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Pasion昨晚在facebook專頁公布消息，由4月16日凌晨12時正起至18日晚上，將開放第二輪登記購買口罩，每人限購兩盒，將於4月20日中午12時公布抽籤結果，並於20至24日發貨。為公平起見，每人只可登記一次，雖填上全名及身份證頭4個號碼作確認，並稱「大家可以慢慢地登記，疫情期間保持輕鬆好心情，希望今次大家都買到啦！」

是次開售的口罩為三層不織布口罩，通過 SGS 測試，PFE及BFE ≥ 95%，每盒100元50個。

Pasion第二輪口罩預售詳情：

登記日期及時間：4月16日00:00至4月18日23:59

口罩數量：4,500盒

限額：每人上限兩盒

售價：HK$100一盒

口罩規格：3層過濾口罩，PFE & BFE ≥ 95%

抽籤結果公佈時間：4月20日中午12點前

公佈形式：名單將公佈於此Pasión Facebook 專頁

(中籤者將獲專人直接聯絡安排購買)

購買及發貨時段：4月20-24日內分批發貨。取貨方式：順豐快遞（+HK$30運費）/ 到店自取（荃灣西辦公室10am-5pm領取）

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