友和YOHO口罩分3日發售　成本價$180/50個BFE、PFE、VFE達99%

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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，不少本地公司都開設口罩生產線，希望能有充足供應。本港電器商店「友和YOHO」第二批口罩到貨，共1800盒將分階段以成本價180元於網上發售，是次售賣的成人口罩PFE、VFE、BFE均達99%。

友和YOHO在facebook專頁公布第二輪售賣口罩詳情，將於4月17日、21日及22日早上10時正，在該網站發售，每日600盒。

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友和YOHO在facebook專頁公布第二輪售賣口罩詳情，將於4月17日、21日及22日早上10時正，在該網站發售，每日600盒，一盒180元50個，平均3.6元一個，稱「包含人力、運輸、行政等等成本，價錢已經去到最盡了」。

是次售賣的口罩由中國生產、日本口罩製造商品質監控，日本化驗所 KAKEN TEST CENTER ( カケン ) 檢測報告顯示BFE PFE VFE達99%以上，特殊三層構造將病毒飛沫、花粉、PM2.5等微粒子徹底隔絕。

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友和第二輪口罩發售詳情：

日期及時間：4月17日、21日、22日早上10時正開售

口罩數量：每日限售600盒，共1800盒

售價：HK$180一盒50個

口罩規格：3層過濾口罩，BFE PFE VFE 99%以上，中國生產

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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