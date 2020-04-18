【暗黑料理】高登仔貼圖稱煎牛扒過熟變木頭　網民即毒舌點評

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，不少人留在家中日練夜練，學做廚神日煮三餐打發時間。最近有高登仔於討論區上載相片，聲稱自己「煎咗塊扒」，又叫網民點評，但大家亦似乎嚇一跳，表示樓主的廚藝「高超」，笑言看上去太像木頭，直言樓主擴闊了自己對牛扒煮法的認知。

有高登仔於討論區分享相片，聲稱自己煎了牛扒，又叫網民點評一下其色相及廚藝。相中可見，該塊牛扒已煮熟，但表面上並無煎過的痕跡，令人不禁猜想是煲過的瘦豬肉。

有高登仔聲稱把牛扒煎過熟，猶如白烚瘦肉一樣。（高登討論區圖片）

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大批網民紛紛留言笑稱樓主廚藝別具風格，「白烚牛扒」、「把刀斷咗未」、「係咪拎咗塊扒煲湯」。樓主後來又上載另一張相片，表示煎了第二塊牛扒想帶回公司作午餐，但網民亦表示，「樓主呢件真係未見識過」、「明明係湯渣嚟」、「十成熟，但唔燶咩玩法」。

樓主後來又上載另一張相片，聲稱煎了第二塊牛扒想帶回公司作午餐。（高登討論區圖片）

網民忍不住分享自己的作品，表示樓主的貼圖刷新了他對煎牛扒的認知。（高登討論區圖片）

有網民更希望樓主收徒弟，「真係想知點做到」、「會唔會開班」、「師傅請受徒兒一拜」。有精明網民發現，樓主的原圖早已在網絡瘋傳，外國網民也大呼是「地獄料理」。

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