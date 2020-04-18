送貨見「家有病童」字條　速遞員急忙折返一個舉動超暖心

在新冠病毒（COVID-19）疫情下人人自危，但美國佛羅里達州一名速遞員日前為病童所做的善行曝光後，獲大批網民讚賞。當他得知屋內有病童居住而不方便開門時，不但徹底消毒包裹，還留下暖心字條，讓屋主非常感動。

美國一名速遞員送貨時看到「家有病童」的告示後，立即返車上拿消毒用品，先行徹底清潔包裹。（影片截圖）

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居於佛羅里達州的布拉西（Carrie Blasi）因其11歲女兒患有第一型糖尿病，一旦感染新冠肺炎將後果嚴重，故他們一直做足防疫，並在門口貼有「家有病童，請把包裹放門外」的告示，希望速遞員能諒解。

不過，後來當聯邦快遞（FedEx）司機賈斯汀送貨到布拉西家時，一看到告示即走回車上拿來消毒用品，將包裹徹底消毒一遍，並留言：「我看到妳的字條便消毒了包裹，保重。」紙箱上明顯有被擦拭過的痕迹。

速遞員在門外的窩心舉動，全被閉路電視鏡頭拍下；布拉西感動得把事件分享到Twitter。布拉西與女兒其後更得以透過視像通話，親自向賈斯汀送道謝。網民紛紛大讚速遞員有善心，而聯邦快遞周六（18日）上傳賈斯汀拍攝的影片，他表示：「我們需要在外面幫助留家的你們，我不只有消毒她（布拉西）的包裹，其他人的也有，我只是做了自己能力所及的事。」

（霍士新聞）