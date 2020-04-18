僱主叫切個檸檬吸廚房燶味　結果外傭咁樣做笑爆網民　附正確做法

外傭初來報到，因着文化不同常常弄出笑話。有僱主在facebook群組分享一件家中傭工的生活趣事，指近日因「煲燶嘢」令廚房燶味揮之不去，遂叫工人姐姐「切個檸檬吸一吸味」，結果晚上就見到爐頭放着半個孤零零的檸檬，不禁笑言「其實我姐姐都幾可愛」。帖文引起熱議，有人讚外傭純真，「邊度出事就放邊度」，但有少做家務的網民跟姐姐一樣摸不着頭腦：「有咩問題？」樓主因而解答檸檬的真正用法。

僱主叫工人姐姐「切個檸檬吸一吸味」，結果對方誤會她的意思，真的在爐頭放着半個檸檬。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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有僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載一張照片，指昨日（17日）姐姐放了假，自己「煲燶嘢」令廚房有一大陣燶味，揮之不去，於是叫姐姐幫忙「切個檸檬吸一吸味」。誰知外傭不理解她的意思，「真係切咗個檸檬放咗上去（爐頭）」，畫面相當滑稽，令僱主哭笑不得稱「其實我姐姐都幾可愛」。其後她又補充指，當時有指示清楚，「覺得人哋明， 所以自己都覺得好好笑」。

帖文引起熱議，有網民笑言姐姐乖巧天真，「因為呀mum只係叫我切檸檬，都冇叫我煲水！」，又代入姐姐的角度稱：「Mum，你哋香港啲咩習俗嚟？」有網民則請教正確方法是怎樣做，樓主即解釋指應將檸檬切細塊或者加鹽，並用熱水煲一煲再放，才更有效吸味。

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