人人留家抗疫變廚神　超市意粉醬一樽難求　剩「茄汁牆」嚇親網民

在新冠病毒（COVID-19）疫情下，大部分人選擇留家抗疫，但長時間在家中百無聊賴，只好寄情製作料理和烘焙。最近有將軍澳居民到超市購物時，便感受到這股煮食風潮，看到整排貨架清一色都是茄汁，其他意粉醬則「無影」。不少網民紛紛附和，表示近日「一樽難求」，似乎人人都留家變廚神。

有將軍澳居民日前在超市看到貨架上都是茄汁，意粉醬全部被賣光，吸引許多「苦主」留言附和。（「將軍澳主場」fb圖片）

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該網民在facebook群組「將軍澳主場」上傳照片，稱日前到超市意外看到「茄汁陣」而大嚇一跳，形容原本擺放意粉醬的地方，清一色變了茄汁。帖文吸引不少「同路人」留言，表示最近因為疫情，人們多了時間留在家中，「全世界在做意粉」，或者甜點、焗麵包等料理，導致麵粉、千島醬等醬料長時間被掃光。

在疫情下需避免外出，不少港人寄情料理，有網民反映最近市面上麵粉難求。（theme photos_unsplash）

許多網民大吐苦水，指自己近日走遍超市，「想搵樽醬都冇」、「好多地方真係一樽都無」、「早排連意大利粉都難買到」、「我嗰邊無晒pancake粉、麵粉」、「麵粉搶完今次到醬」。有人甚至推算，繼蛋糕、意粉風潮過後，整pizza或將成為在家抗疫的新節目，亦算是香港人，尤其是主婦的最新「抗疫日常」。

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