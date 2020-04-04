新冠肺炎｜Home Office抗疫無得出街做運動？　3動作在家輕鬆做到

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在香港進入第二波高峰期，僱主再次要求員工在家工作抗疫。雖然省卻上下班時間，但連走動的機會也一併失去。裝修佬為免大家變懶，在家日坐夜坐搞到腰痠骨痛，示範以下3個在家也可輕鬆做到的動作，只需抽一兩分鐘時間就可讓身體定時叉電保持健康。

按圖即睇3個在家輕鬆做到動作：

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

第一個動作是雙手水平劃圈圈，先向後打圈，再向前打圈，雙手仲直保持手平，不要縮膊，重複以上動作4次。

第二個動作是站立捲腹，雙手放在頭後，向前用左手肘接觸右膝，接着到另一邊輪流去做，記着每一下手肘都要觸碰到膝蓋，否則會企不穩。

第三個動作是弓步轉身，一隻腳踏前蹲下，上半身向左右轉動，注意腰背要挺直，膝頭屈曲成90度，腰部扭動不要太猛烈。每組動作做30秒，然後休息10秒。

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文問解答大家疑問：https://www.facebook.com/hkdecoman

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/hkdecoman/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

+ 10 + 9 + 8