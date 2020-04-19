【志村健逝世】《志村大爆笑》精華免費睇　廣告收入全捐遺愛人間

「日本喜劇之王」志村健上月29日因感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）不治。所屬經紀公司最近宣布，將在YouTube頻道上傳志村健生前經典作《志村大爆笑》的10個精華片段，並把廣告收益捐予日本紅十字會，吸引了許多粉絲觀看。

志村健生前所屬公司表示，將剪輯1987年至1996年的搞笑節目《志村大爆笑》，上傳至YouTube讓公眾觀看。（「IZAWA OFFICE」影片截圖）

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縱橫日本演藝界48年的喜劇泰斗志村健有多個搞笑節目皆為人熟知，不少觀眾都想念他昔日的演出，其所屬事務所周六（18日）表示，將重新剪輯志村健在1987年至1996年的搞笑節目《志村大爆笑》，並於YouTube陸續上傳共10段精華影片。

公司指，首段影片以無廣告、無營利方式上傳，其餘9段影片則會把所有收入扣除最低成本後，撥捐日本紅十字會，讓觀眾懷念志村健的同時，也能幫助社會。

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第一段影片長約半小時，短短一日已有超過230萬次點擊，不少網民留言紀念志村健，表示在現時受疫情影響的不安之下，正正需要志村健「留下的最後禮物」，又指「他留下的笑聲永遠不會消失」，讚賞經理人公司用作品繼續做善事的決定。

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