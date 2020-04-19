【新冠肺炎】酒精噴完就能殺菌？　台醫生提醒加上這動作才最有效

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，消毒酒精和口罩成為市民出入的必需品，不過究竟如何使用消毒酒精才最有效？是否單單噴灑就可以呢？有台灣醫生指出，噴灑消毒酒精後，必須留意「黃金時間」，以及要加以擦拭才最有效。

台灣過敏氣喘專科醫生林應然表示，酒精的最佳使用方法是噴灑後等至少15秒，並加以擦拭。(資料圖片)

台灣過敏氣喘專科醫生林應然表示，酒精如要徹底殺滅病毒，最有效方法是透過滲透病毒的包膜（envelop），繼而破壞內裏的蛋白質，因此酒精的最佳使用方法，是噴灑後等至少15秒。

他續指，噴灑酒精後不需要等待，加以擦拭亦有幫助，因為病毒大多包含在飛沫當中，透過擦拭能把飛沫「弄碎」，變成與酒精相約的大小，令消毒的效果更完整。

消委會早前亦有對消毒酒精進行評測。(消委會圖片)

酒精也不是愈純愈好，反之濃度達70至80%的酒精殺菌力才是最高。桃園市財政局的公告指出，純酒精可能令病毒溶解速度太快，反而觸發病菌的保護機制，相反70至75%濃度的酒精雖然溶解較慢，但更能滲入細菌內部，達到殺菌、消毒的效果。

消毒酒精使用須知

+ 29 + 28 + 27

【消毒酒精】消委會檢6款含有毒甲醇！一文看清酒精消毒11項須知