阿女去酒店遊戲區玩驚見巨型蜈蚣　台媽誤當玩具意外摸到嚇破膽

小朋友接觸到的地方最重要的當然是安全和衛生，不過一名台灣爸爸近日帶女兒到一家酒店的兒童遊戲區玩，期間竟發現一隻超大的蜈蚣，初時還以為是玩具，妻子更不小心用手按到，不少網民看到相片紛紛驚呼：「超可怕！」

他日前和老婆、女兒到一家酒店的兒童遊戲區，當女兒玩得開心之際，竟發現地板上有一隻蜈蚣。(爆怨公社圖片)

該名爸爸在fb群組「爆怨公社」上發文，表示「疫情持續中，各行各業都不太好作，不過還是爆怨一下，至少提醒從業人員注意一下」。原來他日前和老婆、女兒到一家酒店的兒童遊戲區，當女兒玩得開心之際，夫婦兩人竟發現地墊上有一隻巨型蜈蚣。樓主說第一反應以為蜈蚣是玩具，結果蜈蚣逃竄爬行即時嚇一跳，妻子更在不知情的情況下用手壓到蜈蚣，形容蜈蚣當時「應該也半死不動了」。

樓主說第一反應以為是玩具，結果蜈蚣在逃竄，老婆在不知情的情況下更用手壓到蜈蚣。(爆怨公社fb圖片)

+ 2

樓主即時通知酒店櫃枱職員，指出室內空間的衛生非常重要，「除了消毒外，除蟲也是重要一環」。樓主事後還買了塑膠蜈蚣玩具查證，笑稱得出結論，玩具蜈蚣「比較小支，比較粗糙，身體不能彎」，引來網民熱烈討論。