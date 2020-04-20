【有洋蔥】母生前重男輕女　孝順女無怨照顧　公布遺囑結局大逆轉

重男輕女的觀念在年長一輩中仍然根深柢固，女兒在這種環境下仍無怨無悔地照顧父母更顯孝順。有台灣網民最近分享在親戚喪禮的所見所聞，稱離世的婆婆生前一直偏心5個不孝子，家中女兒備受冷落，但非常孝順；當最後宣布遺囑時，竟發生戲劇性卻又溫馨的一幕。

台灣一名婆婆生前只愛家5名兒子，反而冷待一直照顧她的女兒；直至婆婆離世後，一眾家人才發現婆婆過去都提兒子的所作所為看在眼眼裏。示意圖，非當事人。（Steven Hwg_unsplash）

該網民日前在fb群組「爆怨公社」發帖，表示最近出席了親戚「金婆」的喪禮，她育有5男1女，但非常重男輕女，例如丈夫早年死後留了財產給金婆，她為5個兒子各買了一棟房子，唯獨女兒沒有。不久，金婆確診患有老人癡呆症，本應輪流照顧病母的五兄弟，一直找藉口不現身。

文中指，5名兒子後來商量好要送金婆到療養院，女兒堅決不同意，5人就把責任全部推給她。所幸的是，女兒丈夫愛屋及烏，甚至花錢帶金婆找最好的醫生。在5年間，兒子們看金婆的次數不超過40次，也不願付照顧費，更把祖屋出售；女兒一家則要向樓主父母借錢維持生計。

女兒看過影片後感動得落淚，最後更選擇捐出大部分遺產。（Clement Falize_unsplash）

樓主稱，即使金婆離世，一眾兒子竟因沒有時間而不看她最後一面，表明要分錢時再找他們。直至出殯當天，他們終於現身，可惜最關心的只有財產分配；律師最後在眾人面前播放影片，原來是金婆生前錄製好對女兒一家的心底話，才發現金婆其實對兒子所作所為都看在眼內，又感謝女兒陪伴在側，決定將遺產留給她。

據樓主描述，金婆女兒和女婿聽後忍不住落淚，「但是他們的表情是開心的，身為親戚的我們，確定了金婆做了一個最明理的決定」。最後女兒為了息事寧人，只留下家傳玉珮和70、80萬台幣，以向親友還債，其餘全數捐到慈善機構，並說：「希望能夠用媽媽的愛，給更多人溫暖，讓媽媽永遠存在。」