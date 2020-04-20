的士車尾箱塞雙門雪櫃　突出一大截靠橡筋固定　網民：跌出嚟點算

為了慳少少錢而冒險隨時因少失大！有網民近日分享片段，可見有的士司機按乘客要求，將整個雙門雪櫃放到車尾箱，即使完全放不下並突出一大截，但仍僅以一條橡筋固定便開車，非常誇張。不少網民及同業齊聲批評涉事司機妄顧駕駛安全，乘客亦不應以的士作為運貨工具，「行行下跌落嚟就大大鑊」。

有網民日前目擊有的士司機及乘客合作將一個雙門雪櫃放到車尾箱，引來不少駕駛者熱議。（片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民日前於葵涌大隴街附近，見到一名的士司機將車停於雙黃線旁，正與兩名男子合作將一個雙門雪櫃放到的士車尾箱。片段極速被轉載至多個駕駛群組，可見雪櫃根本無法穩妥放進車尾箱，司機及兩名男子只能將其斜放，以紙皮墊底避免刮花車尾油漆，並以橡筋作固定。最終雪櫃大部分露出車尾箱，僅得底部能勉強卡住，車尾蓋完全不能蓋上，將車內倒後鏡正後方視野擋住。

片段中，司機及兩名男子有傾有講，甚至有拍膊頭等動作，3人檢查過雪櫃情況後，隨即開車駛往和宜合道方向。雖然雪櫃於開車後仍看似穩固，不過感覺仍然非常「牙煙」，其他車輛看到後也與的士保持距離。

雖然雪櫃於開車後仍看似懲固，不過感覺仍然非常「牙煙」。（片段截圖）

不少網民看過片段都非常驚訝，直指涉事司機行為極危險，嚴重影響其他駕駛者安全，「又危險，又違反交通例，為什麼要這樣搏呢」、「行行下跌咗落嚟，整到後面架車，保險唔包喎」、「正常的士唔會車，可能近期疫情冇生意，但係咁車好危險」。

亦有人懷疑涉事司機或是義務幫朋友，認為這情況使用客貨車或比乘的士更便宜，「應該係自己車，如果唔係van仔一定平過的士」、「通常識嘅先會搏到咁盡」、「的士佬同個客可能係識嘅，正常一定叫貨van，照跳錶的士一定貴，除非係自己人」。