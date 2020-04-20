女子踩水管借力　零安全措施危站大廈2樓外牆抹窗　網民：嚇死人

相信每位僱主都希望家中外傭用心完成家務，但亦要留意安全。有網民於facebook群組貼出相片，顯示有相信是外傭的女子，危站於距離地面約兩層樓高的單位外牆，僅靠腳踏水管支撐便舉手抹窗，場面危險令樓主不禁擔心稱：「真係唔可以咁呀！」

有網民目擊一名女子在毫無安全措施下，站於距離地面約兩層樓高的單位外牆，僅踏住水管作支撐抹窗。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該網民今晨於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指在九龍灣德福花園目擊一名疑為外傭的女子，在毫無安全措施下，整個人攀出窗外，站於距離地面約兩層樓高的單位外牆，僅踏住水管作支撐抹窗。

相中可見，紮起馬尾、身穿家居服的女子站於外牆水管上，一手扶着窗框，一手則舉高清潔上方氣窗玻璃，只要稍一不慎「叉錯腳」或是水管受不住重量，她便很大機會從高處墮下。

身穿家居服的女子站於外牆水管上，一手扶着窗框，一手則舉高清潔上方氣窗玻璃。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

相片引來網民譁然，直指相中女子行為極危險，「踩斷條喉好大鑊」、「跌咗落嚟唔死都癱啦」、「咁做好危險，但只憑照片不能講佢係工人姐姐」、「第一時間應報警」、「安全最緊要，人命嚟㗎」。

有網民則分享，指即使明確告訴家中外傭不能將身體伸出窗外清潔，對方仍做出危險動作，只好加裝窗花避免發生意外，「其實有時係因為啲姐姐太好，覺得清潔係佢責任，所以真係要好好同佢溝通」、「如果係姐姐，僱主先前已經有責任要同佢講唔可以咁樣抹窗，姐姐亦要清楚明白」。

自2017年起，法例規定標準僱傭合約中必須加入條款，確保外傭只能於2個條件下，才能按僱主要求抹窗，包括在需要清潔的窗上加裝窗花，以及清潔時除手臂外，身體其他部分不得伸出窗外，否則即屬違約，違約僱主有機會要承擔意外保險部分賠償金額。

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