新冠肺炎│曾到武漢家庭餐廳食飯感染鄰桌5人　研究揭關鍵是冷氣機

新冠肺炎（COVID-19）主要透過飛沬傳播，不過美國國際醫學期刊《新興傳染病》近日登出一宗中國研究的案例，顯示一個從武漢抵達廣州的家庭，在當地一間餐廳吃飯時，把病毒傳播給旁邊的兩個家庭，研究揭露傳播的關鍵在冷氣機氣流可以令病毒透過飛沬傳播得更遠。

武漢家庭4人、以及和武漢家庭左右相鄰的餐桌，分別3人和2人確診。(CDC圖片)

研究發表在美國疾病控制及預防中心（CDC）出版的醫學雜誌《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）。研究涉及3個家庭的新冠病毒患者，他們曾在1月24日在廣州同一間餐廳吃晚餐，共處同一空間約1小時，其中一個家庭由武漢來到廣州，同日較後時間該個家庭有成員開始發燒和咳嗽，最後前往醫院求醫。

政府規定食肆枱與枱之間要保持1.5米。(資料圖片)

直至2月5日，3個家庭共有10人確診新冠肺炎，包括最初曾到訪武漢家庭的5人，而左右相鄰的兩個家庭就分別有3人及2人確診，而相鄰餐桌患者唯一的接觸史就是餐廳那個曾到過武漢的家庭，即事件由1人傳染9人。

研究人員指出病毒雖然經飛沫傳播，感染者與另外兩個家庭的成員距離大於1米，加上理論上較大的飛沫不可飄散超過1米及在空氣中只可以停留一段短時間，因此相信冷氣機的氣流可令病毒飄散到更遠距離，促使飛沫傳播，結果令相鄰的兩家人受感染。

同場加映：病毒在不同溫度失去感染力時間