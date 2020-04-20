【新冠肺炎】每日噴高濃度消毒液　兩女頭暈乏力肺部纖維化

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，河南省鄭州市兩名分別姓張及姓王的女子早前進行居家隔離，期間每日定時在家中噴灑高濃度的「84消毒液」，惟近日感頭暈乏力，前往醫院求診，二人的肺部電腦掃描（CT）呈毛玻璃狀，與患上新冠肺炎的情況類同；其後證實二人未有受感染，只因長時間吸入消毒液而引起過敏性肺泡炎。

張女與王女當日到鄭州市中心醫院高新區醫院求診，二人並無發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀，惟肺部電腦掃描卻呈毛玻璃狀，與患上新冠肺炎非常相似。

院方反覆追問二人病史，發現均無流行病學史；隔離病區主任張小紅稱，當被問到家居消毒的情況，始知她們均使用高濃度的「84消毒液」消毒，每次消毒後頭暈及乏力等症狀明顯加重，因此判斷是因長時間吸入消毒液而引起過敏性肺泡炎。

張小紅說：「我問她們（張女與王女）消毒液的比例，病人又不知道怎麼配，看到電視上用84消毒液，弄點水一混便在家中消毒，之後又不知道開窗通風，長時間後就引起了肺部的損傷。」

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「家庭衛生適當就好」

二人家中的消毒用品其後換成酒精，加上3天的抗過敏治療，現時肺部電腦掃描影像基本上已恢復正常。不少網民批評二人過猶不及，「明明在隔離，家裏沒有來客人又灑甚麼消毒液呢？」、「家庭衛生適當就好，過之有害，而且84消毒液必須稀釋後使用」。

過敏性肺泡炎是指反覆吸入各種具有抗原性的有機粉塵、低分子量化學物質而引起的一組瀰漫性間質性肉芽腫性肺病，有可能導致肺纖維化，甚至可發展為呼吸衰竭。「84消毒液」因創於1984年得名，是一種以次氯酸鈉為主要成份的含氯消毒劑，具有腐蝕性，可灼傷人體，經常用手去接觸者手掌會大量出汗、指甲變薄及毛髮脫落，而其釋放出的游離氯有可能導致中毒。

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