【新冠肺炎】嫲嫲用手巾整布口罩　孫女一睇即崩潰：我的珍藏啊！

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，有些人搶不到口罩，只好用布口罩代替。日本一位嫲嫲為了孫女的健康，於是隨手拿了一條手巾作材料自製布口罩送給孫女。詎料對方一看即發現布口罩用的是自己珍藏的名牌手巾，她大感崩潰稱：「這是最昂貴的布口罩，但同時我的珍藏手巾也消失了。」

原來嫲嫲在不知情下，把樓主一直珍藏的Vivienne Westwood手巾改造成布口罩。（nanaho_ishigaki twitter圖片）

該女網民近日於Twitter上載相片，表示嫲嫲製作了一個愛心布口罩並送給她。但樓主收到時卻呆了，原來嫲嫲在不知情下，把樓主一直珍藏的Vivienne Westwood手巾改造成布口罩，她無奈表示：「嫲嫲替我造了一個超時尚的口罩，但我的手巾就這樣壯烈犧牲了。」

不過樓主又言，其實嫲嫲從前是位和服裁縫師，所以針織製布飾完全無難度。有網民大讚嫲嫲的手工，又笑稱她眼光高才挑選這手巾，「真會挑啊」、「很漂亮呢」、「恭喜誕生高級口罩」。

更有網民稱嫲嫲的作品可能會造成熱潮，有人果然跟風把自己的Vivienne Westwood手巾同樣改造成布口罩，非常別緻。他們亦叫樓主好好珍惜嫲嫲的口罩，「她的心意你就好好使用吧」、「世上手巾有很多，但這個口罩卻只得一個」。

（Twitter）

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