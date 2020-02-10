武漢肺炎｜網民自製3層布口罩真係得？預防病毒效果教授咁樣講…

武漢肺炎疫情持續擴散，口罩供應不足情況下令全港鬧口罩荒，不少市民即使在連鎖商店外排隊多個小時，最後亦是一場空。沒有口罩自用又可以怎麼辦？最近有網民於facebook撰寫帖文，表示因為市場口罩短缺，加上自己平常亦有裁製衣服的愛好，遂嘗試在家中用布料DIY數個3層口罩，試用後更指效果不俗，吸引大批網民熱議。

樓主表示自己最近用家中的布料自製3層式口罩，她指因為平常喜歡做衫，故嘗試用裁縫技術DIY布質口罩。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

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該網民於fb群組「將軍澳主場」撰文，指因為平常喜歡做衫，於是嘗試用家中的布料及裁縫技術DIY布質口罩。樓主解釋，口罩材料用上2層棉布及不織布，相中亦可見，藍色為最內層的棉布，中間夾着一層防菌不織布，而白色外層則是另一款棉布。

她續指，自製數個口罩後使用感覺不俗，而且可消毒洗乾淨再用，環保又方便。樓主更坦言希望與街坊分享，故特設訂購價25元讓有需要人士購買。

大批網民看過相片留言討論，大讚樓主有創意之餘亦非常有心，「手工好好喎」、「多謝你」、「樓主好人一生平安」、「自製口罩仲好過買假口罩」。亦有網民希望樓主開班授徒，「可唔可以教吓我哋點整」、「其實一早要開班啦」。

但部份網民質疑布口罩的防菌效用，「真係過濾到病毒？」、「唔係唔撐樓主，不過冇安全認證真係有啲危險」。

【返屋企要消毒位】

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香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅曾在fb發文拆解口罩謎思，他表示自製口罩同樣能使佩戴者減少噴出的微生物量，但預防傳播方面，自製口罩的效用則只有外科口罩的三分一。

他又指，其實製造口罩的不織布最低要求是直徑小於兩微米，市民難以透過市面上的現成物料，製作與外科口罩功效相若的口罩，直言自製口罩只能作為預防飛沫傳播的「最後一着」，算是比毫無防護裝備好，又建議如沒有口罩，就需時刻保持個人衛生，減少外出減低感染風險。

（fb群組「將軍澳主場」）

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