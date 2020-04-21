淘寶買材料升級廚房　前後對比圖超似　網民抵死玩找不同

潮流興DIY，不少人連家居設計或小型裝修也嘗試自己買料動手做，有網民分享自己淘寶網購物料改裝廚房的效果，直指完成後感覺廚房「華麗咗」，不過樓主沒有指明升級的地方，前後對比圖看來亦非常相似，引來網民抵死回應，以樓主的相片大玩「找不同」。

有網民分享自己淘寶網購物料改裝廚房的效果，惟因前後對比圖看來非常相似，引來網民抵死回應。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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有網民今晨於facebook群組「淘寶開心share」發文，指近日「百無聊賴」，決定「自己搞搞個廚房，升級一下廚櫃」。樓主貼出改裝前後對比圖，稱完成DIY後「感覺真係好似華麗咗」，不過他沒有說明「升級」的內容，引來網民抵死「抽水」。

樓主上載的相片可見，長方形廚房的左邊為煮食爐，右邊則為洗衣機及雪櫃，盡頭位置的多層櫃及網型掛架擺放了不同的廚具，看來尚算整齊。不過兩張前後對比圖看來非常相似，令人難以一眼望到「已升級」的位置，故不少網民也不禁留言問「唔好意思，其實有咩唔同」。

樓主貼出廚房改裝前後的相片，稱完成DIY後「感覺真係好似華麗咗」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

樓主之後開估，表示從淘寶網購買牆身顏色膠貼，將廚櫃顏色由白改為灰色，沒料網民卻以相片開玩笑，紛紛抵死留言。有人笑言對比圖最大分別是關了燈及地面的地布和膠櫈被取走，「開燈同關燈？我知！你燒咗燈膽」、「冇咗地布同張櫈，整齊咗好多」、「整得好好，完全感覺唔到個分別」。

樓主之後開估，表示從淘寶網購買牆身顏色膠貼，將廚櫃顏色由白改為灰色。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

更有網民以樓主的相片大玩「找不同」，爆笑圈出兩張相6個不同之處，如櫃上的飲品換了牌子、抹手毛巾重新洗過、換了新的廚房紙等等，笑指樓主的升級工程太難發現，猶如為網民提供遊戲，「樓主一定係見大家喺屋企太悶，咪畀啲活動我哋玩下」。

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