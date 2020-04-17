小朋友留家放電　淘寶買家網購2米高彈床　網民：幾時有海盜船

全港中小學因應新冠病毒（COVID-19）停課至今，一眾學子大部分時間都留家防疫。有網民日前在facebook群組「淘寶開心share」上傳最新戰利品，買來2米高彈床為家中小朋友解悶，震驚不少港爸、港媽，並笑言：「貧窮再次限制我的想像」、「有冇大屋link？」。

有網民日前從淘寶買來彈床為家中小朋友解悶，震驚一眾港爸、港媽，自嘲家中沒有如此大的後花園。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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樓主帖文表示，在新冠肺炎疫情下小朋友「悶到抽筋」，故從網購平台淘寶買來彈床，「畀佢哋放下電先」；產品附有充氣用的電動吹風機，為免整個被風吹走，彈床側旁有位置以供綁定。據產品介紹，彈床高2.1米、長3.2米和闊2.8米。

不過，大部分網民的重點並非產品性價比有多高，而是樓主家中竟有地方放置該大彈床，是繼同一群組上次有港媽分享購入「羅馬式噴水池」放花園後，再次讓網民有感被「貧窮限制了想像」的產品，紛紛留言追問「有冇大屋link」、「有冇得淘後花園」、「淘…大花園」。

另有不少網民開玩笑，表示何時才有神級買家上傳摩天輪或海盜船的照片，並真心困惑「點解疫情下，我覺得個個人嘅屋企都突然間大咗好多」。有人續稱，假如將同款彈床放在一般小市民的家，「應該會唧爆天花啲燈，成舊嘢再係窗口度滲出去」，笑倒一眾網民。

（facebook群組「淘寶開心share」）

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