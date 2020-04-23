自行落機受阻　吐口水稱患肺炎　囂張女拒捕連問12次：你係咪警察

河北省衡水市一名高姓女子上周一（13日）乘坐飛機由瀋陽抵達唐山機場，竟試圖打開艙門自行下機，受阻後情緒失控，不但對機組人員動粗，還揚言患有肺炎，多次扯掉機組人員口罩及吐口水；唐山市公安局機場分局派員趕到，高女仍拒絕合作，且連續12次質問「你是不是警察」，結果因涉嫌撥擾亂公共交通工具秩序，被處以行政拘留10日。

扯掉機組人員口罩

警方表示，當日航班抵達機場後，高女突然離開座位要求下飛機，機組人員勸阻，後來她試圖打開艙門自行下機，再次遭到阻攔，隨即失控向多名機組人員動粗，更扯掉對方口罩及吐口水，多名機組人員面部、手臂被抓傷。

網上片段顯示，身穿粉紅色上衣的高女多次拒絕機組人員替她戴上口罩，在座位上大叫：「你把我帶走吧！我難受，可能得肺炎了吧，我來的時候也沒戴上口罩」，並囂張地對機組人員說：「我怎麼知道你痛不痛啊？你又不是我第一個打過的，我打了好幾個，你知道嗎？」

警員接報趕到，高女仍拒絕戴上口罩，更連問12次「你是不是警察」、「你確定你是警察嗎？」、「你把口罩摘了，讓我看看你是不是警察」，最終她被帶走。

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處罰行政拘留10日

事後唐山公安網絡發言人發表聲明稱，已對高女進行核酸及血清檢測，結果呈陰性；經調查，高女對擾亂航班上公共秩序、訛稱患有肺炎、毆打撕扯他人的違法行為供認不諱，機場公安分局對其擾亂航空秩序的行為處以行政拘留10日的處罰。

網民一面倒批評高女所為，「要嚴懲啊！態度太囂張了」、「十足潑婦罵街」、「在疫情期間向人吐口水，已經是恐襲」。