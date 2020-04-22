日本第一牛郎Roland遊港豪住五星級海景套房　裝潢設備超奢華

日本第一牛郎Roland上月正式進軍YouTube開設個人頻道「THE ROLAND SHOW」，不但分享自己工作日常，更會公開絕密私生活和旅行習慣。近日上載的一條影片，就是Roland去年來港旅遊時，介紹居於尖沙嘴一間五星級酒店Rosewood的超豪海景套房，一晚房價索價2.88萬港元。他於鏡頭前盡曬套房內的奢華格局，令網民大開眼界，亦一如以往爆出自信驚人的金句。

Roland在YouTube頻道上載去年到香港旅遊時拍攝的影片，當中更入住尖沙嘴六星級酒店超豪華海景套房。（影片截圖）

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Roland日前在YouTube頻道上載去年到香港旅遊時拍攝的影片，當時他入住尖沙嘴五星級酒店超豪華海景套房，不但客廳、睡房或浴室都能觀賞維多利亞港景色。而房內的家具用料、裝潢等都非常奢華，很多小細節都盡見心思，如遙控器、夾萬、書桌及垃圾筒等都是用皮革製造，Roland也忍不住大讚是「生活品味的象徵」。

豪華海景房逐格睇 ↓↓↓

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另外，宮廷式浴室以鏡中鏡為設計，Roland看到即以自信口吻笑言：「因為鏡子太多，我一直在看我自己，沒有看到香港的『百萬夜景』」。

日本第一牛郎Roland今年27歲，除了是男公關，更是模特兒及老闆，不過他又再開展KOL事業，在今月正式開設個人的YouTube頻道「THE ROLAND SHOW」，希望以拍片方式與粉絲及觀眾交流。（ホストROLAND-official圖片）

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Roland亦大爆，今次入住的套房房價約40至50萬日元（約2.88萬至3.6萬港元），被問到「只是睡一晚需這麼大的地方嗎」，他直言旅行就是要和日常不一樣，「我不想住比平常住的家還要小的地方」。當再被問到待在大房間內會否感恐怖時，Roland即反駁：「狹窄的地方才恐怖呢！」